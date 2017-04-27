Защита экс-генерала МВД РФ Сугробова обжалует приговор по делу о коррупции

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Защита экс-главы антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ Дениса Сугробова, приговоренного к 22 годам колонии строгого режима по делу о создании преступного сообщества, обжалует решение суда, сказал РИА Новости его адвокат Эдуард Исецкий.

"Зазеркальное правосудие, где все переворачивается наоборот. Потерпевшими назначаются люди, которые подрывают экономическую безопасность страны, а злодеями называют тех, кто с этим злом боролся", — заявил адвокат, отметив, что будет обжаловать приговор.

Мосгорсуд в четверг назначил от 17 до 22 лет колонии бывшим полицейским — фигурантам громкого дела о преступном сообществе, созданном в антикоррупционном главке МВД РФ для "получения очередных званий и наград".

"Завтра же мы подадим жалобу, она была подготовлена еще вчера, потому что мы знали (какой может быть приговор)", — добавил Исецкий.

По словам адвоката, данное дело имеет "множество подтекстов и имеет ряд недоброжелателей". Также он сказал, что обвинительное заключение "было подменено", то есть сфальсифицировано, но жалобы защиты на этот счет были оставлены без внимания. Адвокат Исецкий отдельно отметил, что суд снял арест со всего имущества экс-полицейских, так как финансовой заинтересованности у экс-оперативников установлено не было.

"Основной мотив и специальная цель создания преступного сообщества (статья 210 УК РФ) — это финансовая заинтересованность", — сказал адвокат, добавив, что в деле Сугробова финансовой заинтересованности нет, и суд ее не установил.

Как следует из обвинительного заключения, по которому Сугробов и его экс-подчиненные были признаны виновными, оперативники ГУЭБиПК "использовали авторитет занимаемой должности для оказания психологического давления на должностных лиц прокуратуры, следствия и судов с целью принятия ими необходимых полицейским решений". Также из материалов дела следует, что преступное сообщество совершало должностные преступления с целью "получения очередных званий и наград".

Уголовное дело в отношении оперативников ГУЭБиПК было возбуждено 14 февраля 2014 года после того, как они пытались задокументировать получение взятки высокопоставленным сотрудником УСБ ФСБ Игорем Деминым от "залегендированного" предпринимателя. Всего в деле 21 эпизод и десять обвиняемых.

По версии следствия, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им для смягчения участи нести под надзором полицейских полученную взятку конечному "бенефициару". Таким образом, считает гособвинение, оперативники превышали свои должностные полномочия с целью увеличения положительных показателей главка, получения званий и наград.

Материалы дела имеют грифы секретности и составляют почти 400 томов, потерпевшими признаны 30 человек. Дело слушалось в закрытом режиме, публично суд огласит только вводную и резолютивную часть приговора.