Генерала МВД Колесникова посмертно признали виновным по делу Сугробова

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Мосгорсуд в четверг закрыл уголовное дело бывшего замначальника антикоррупционного главка МВД РФ Бориса Колесникова, погибшего после падения из окна здания СК РФ, по нереабилитирующим основаниям, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Генерала посмертно признали виновным в участии в организованном сообществе, созданном его начальником Денисом Сугробовым, и закрыли дело в связи с его смертью. Другие фигуранты получили от четырех лет (бизнесмен-посредник) до 22 лет заключения (сам Сугробов).

В 2014 году Колесников, по официальным данным, покончил с собой, выбросившись из окна Следственного комитета. Проводить уголовное разбирательство в отношении покойного обвиняемого стало возможно после соответствующего решения Конституционного суда РФ.

Уголовное дело в отношении оперативников ГУЭБиПК было возбуждено 14 февраля 2014 года после того, как они пытались задокументировать получение взятки высокопоставленным сотрудником УСБ ФСБ Игорем Деминым от "залегендированного" предпринимателя. Всего в деле 21 эпизод и десять обвиняемых.

По версии следствия, подчиненные Сугробова создавали условия для получения чиновниками взятки, а затем предлагали им для смягчения участи нести под надзором полицейских полученную взятку конечному "бенефициару". Таким образом, считает гособвинение, оперативники превышали свои должностные полномочия с целью увеличения положительных показателей главка, получения званий и наград.

Материалы дела имеют грифы секретности и составляют почти 400 томов, потерпевшими признаны 30 человек. Дело слушалось в закрытом режиме, публично суд огласит только вводную и резолютивную часть приговора.