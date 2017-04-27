Генерала МВД Колесникова посмертно признали виновным по делу Сугробова

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Мосгорсуд в четверг закрыл уголовное дело бывшего замначальника антикоррупционного главка МВД РФ Бориса Колесникова, погибшего после падения из окна здания СК РФ, по нереабилитирующим основаниям, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В 2014 году Колесников, по официальным данным, покончил с собой, выбросившись из окна Следственного комитета. Проводить уголовное разбирательство в отношении покойного обвиняемого стало возможно после соответствующего решения Конституционного суда РФ.
Уголовное дело в отношении оперативников ГУЭБиПК было возбуждено 14 февраля 2014 года после того, как они пытались задокументировать получение взятки высокопоставленным сотрудником УСБ ФСБ Игорем Деминым от "залегендированного" предпринимателя. Всего в деле 21 эпизод и десять обвиняемых.
Материалы дела имеют грифы секретности и составляют почти 400 томов, потерпевшими признаны 30 человек. Дело слушалось в закрытом режиме, публично суд огласит только вводную и резолютивную часть приговора.