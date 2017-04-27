В Кремле отказались комментировать решение ГП по "Открытой России"

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Кремле не считают нужным оценивать внесение "Открытой России" в перечень нежелательных в РФ организаций, это не дело Кремля, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пескова попросили прокомментировать, солидарен ли Кремль с оценкой "Открытой России", вынесенной Минюстом.

"В данном случае по закону такую оценку может давать прокуратура и Минюст, и это не вопрос, солидарен (с оценкой — ред.) или не солидарен Кремль. Кремль не может объявлять никакую организацию желательной или нежелательной, опасной или неопасной, это не дело Кремля. И давать какую-то оценку мы не должны", — сказал Песков.