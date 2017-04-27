Суд вынес приговор фигурантам дела Сугробова о коррупции

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг назначил от 17 до 22 лет колонии бывшим полицейским — фигурантам громкого дела о преступном сообществе, созданном в антикоррупционном главке (ГУЭБиПК) МВД РФ для повышения показателей работы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Главный фигурант дела генерал-лейтенант Денис Сугробов получил 22 года колонии строгого режима, а его подчиненные – от 17 до 20 лет.

Всех их судья Елена Гученкова признала виновными в организации и участии в преступном сообществе и лишила званий. После освобождения из колоний они не смогут вернуться на службу в органы.

Еще один фигурант, бизнесмен-посредник Игорь Скакунов, получил четыре года заключения.

Уголовное дело в отношении оперативников ГУЭБиПК было возбуждено 14 февраля 2014 года после того, как они пытались задокументировать получение взятки высокопоставленным сотрудником УСБ ФСБ Игорем Деминым от "залегендированного" предпринимателя. Всего в деле 21 эпизод и десять обвиняемых.