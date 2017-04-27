На Кубани в ДТП с инкассаторской машиной погибли четыре человека

КРАСНОДАР, 27 апр — РИА Новости. Два автомобиля, в том числе инкассаторская машина, столкнулись в четверг в Тимашевском районе Краснодарского края, погибли четыре человека.

По данным пресс-службы ГУМВД по Краснодарскому краю, ДТП произошло около 12:00 на 14-м километре автодороги "Тимашевск – Полтавская". По предварительным данным, водитель грузовика Volvo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в лоб с автомобилем Ford.

Как можно видеть на опубликованном с места аварии фото, одним из участников ДТП стал инкассаторский микроавтобус Volvo с надписью "Сбербанк".

"В результате аварии водитель грузовика, а также водитель и два пассажира микроавтобуса от полученных травм скончались на месте", — говорится в сообщении ГУМВД. Отмечается, что на месте аварии организовано реверсивное движение.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Подробнее о крупных дорожно-транспортных происшествиях в России в 2014-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>