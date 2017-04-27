Кубанскому экс-полицейскому грозит 25 лет тюрьмы за насилие и убийство

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Прокурор потребовал приговорить к 25 годам заключения бывшего инспектора по делам несовершеннолетних отдела МВД РФ по Горячему Ключу Ивана Сорокоумова, обвиняемого в неоднократном изнасиловании девочек и убийстве 11-летнего ребенка, сообщил РИА Новости адвокат Александр Попков, представляющий интересы потерпевшей стороны.

"В Краснодарском краевом суде сегодня состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении Сорокоумова и его подельника Сергея Калганова. Прокурор потребовал приговорить Сорокоумова к 25 годам лишения свободы, 10 из которых он должен провести в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима, лишить его звания "младший лейтенант полиции" и запретить ему работать с несовершеннолетними в течение 20 лет. Также прокурор предложил назначить экс-полицейскому амбулаторное лечение от педофилии у психиатра", — рассказал защитник.

Второму фигуранту дела гособвинитель потребовал назначить наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

"Мы просили суд приговорить Сорокоумова к пожизненному заключению", — добавил Попков.

По его словам, следствие установило, что с середины января по 31 августа 2015 года Сорокоумов вывозил в лес на машине и вступал в половые отношения с тремя несовершеннолетними. При этом инспектор был одет в полицейскую форму, своих жертв он запугивал, в том числе возможностью отдать их в детский дом. В одном из эпизодов участвовал второй фигурант дела — Калганов.

"Как установили следователи, 31 августа 2015 года после очередного изнасилования этого ребенка и возвращения с ней домой Иван Сорокоумов получил вызов от своего коллеги, что ведутся поиски без вести пропавшей девочки. Боясь разоблачения, по версии следствия, Сорокоумов вывел ребенка из машины, достал из багажника деревянную биту и тремя ударами по затылку убил свою жертву, после чего выкинул труп в протекающую рядом реку Псекупс, а по дороге в Горячий Ключ выбросил из окна биту", — рассказал Попков.