В Забайкалье начали проверку после гибели на шахте рабочего из Китая

КРАСНОЯРСК, 27 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту ЧП в шахте в Александрово-Заводском районе Забайкалья, где в результате обрушения глыбы льда на заброшенной шахте один гражданин Китая погиб, еще двое его соотечественников получили травмы, сообщает СУСК региона.
"По предварительным данным.., около 10 часов утра произошло обрушение глыбы льда на глубине 190 метров на шахте "Юго-западный участок "Нойон-Тологой" ООО "БайкалРуд", в результате которого погиб один работник, двое с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, все являются гражданами КНР. В настоящее время угрозы новых обрушений нет", — сообщает СК.
По данным ведомства, на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
В компании "Байкалруд" РИА Новости сообщили, что в настоящее время разбираются в инциденте, после чего дадут официальные комментарии.