В Забайкалье начали проверку после гибели на шахте рабочего из Китая

КРАСНОЯРСК, 27 апр — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту ЧП в шахте в Александрово-Заводском районе Забайкалья, где в результате обрушения глыбы льда на заброшенной шахте один гражданин Китая погиб, еще двое его соотечественников получили травмы, сообщает СУСК региона.

Ранее источник в администрации района сообщил, что шахта принадлежит китайской компании "Байкалруд".

"По предварительным данным.., около 10 часов утра произошло обрушение глыбы льда на глубине 190 метров на шахте "Юго-западный участок "Нойон-Тологой" ООО "БайкалРуд", в результате которого погиб один работник, двое с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение, все являются гражданами КНР. В настоящее время угрозы новых обрушений нет", — сообщает СК.

По данным ведомства, на месте работают следователи, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В компании "Байкалруд" РИА Новости сообщили, что в настоящее время разбираются в инциденте, после чего дадут официальные комментарии.