Количество пострадавших в ДТП под Самарой возросло до восьми человек

САМАРА, 27 апр — РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП в Жигулевске Самарской области, где столкнулись 14 автомобилей, возросло до восьми человек, сообщает УГИБДД ГУМВД по региону.

"По предварительным данным, в результате ДТП получили ранения 8 человек – пассажиры автобуса ПАЗ, из которых семеро после оказания медицинской помощи отпущены домой", — говорится в сообщении.

Дорожная авария с участием 14 транспортных единиц произошла в четверг утром на 967 километре федеральной автодороги М-5 Урал на территории города Жигулевска. Ранее сообщалось, что в аварии пострадали пять человек. По версии полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, двигавшегося на спуск.

В результате аварии было затруднено движение на трассе М-5, рядом с въездом в Жигулевск. По данным сервиса "Яндекс-пробки", транспортный коллапс возник на отрезке протяженностью семь километров.