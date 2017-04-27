Ветеран "Альфы" рассказал, где в России больше всего террористов

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Задержания членов террористических группировок на Сахалине и в Калининграде показывают, что террористы стараются оседать в отдаленных местах России, а не в центре страны, где спецслужбы более подготовлены к борьбе с бандподпольем; в целом идет систематическое обезвреживание бандитских ячеек перед предстоящими в РФ футбольными Кубком конфедераций и чемпионатом мира, считает президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

В среду пресс-служба регионального управления ФСБ России сообщила, что в Калининграде были задержаны 12 выходцев из республик Средней Азии, являющихся членами ячейки запрещенной на территории РФ международной террористической организации "Исламский джихад — джамаат моджахедов", возможно, причастных к вербовочной деятельности в интересах международной террористической организации.

Также в среду ФСБ сообщила о задержании на Сахалине двух сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство"* — гражданина одной из центральноазиатских республик и гражданина РФ, намеревавшихся устроить теракт на объекте массового пребывания людей.

"Эти задержания проходят в преддверии таких крупных спортивных событий, как Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу", — отметил Гончаров в беседе с РИА Новости.

Особенности текущей ситуации

Он подчеркнул, что выявление и обезвреживание террористических ячеек характеризуется тремя основными особенностями.

"Первое — это то, что рабочая сила, поступающая в Россию из ее южного "подбрюшья", из стран СНГ, процентов на 70 никем не учтена", — отметил Гончаров.

По его словам, зачастую недобросовестные работодатели в РФ готовы идти на преступления, платить из своего кармана, чтобы работающие на них мигранты нигде не учитывались. Ветеран "Альфы" напомнил, что ранее были задержаны российские чиновники, которые "за деньги делали вид на жительство, разрешение на работу, а еще хуже — гражданство России".

Второй фактор связан с тем, что успехи российских военных по уничтожению международных террористов в Сирии вынуждают боевиков возвращаться в страны исхода, в том числе в Россию и страны Центральной Азии, сказал Гончаров. Они возвращаются, накопив боевой опыт, и готовятся вновь применить его, отметил собеседник агентства.

"Почему их начинают задерживать на периферии? Потому что в центральных городах спецслужбы более подготовлены (к прибытию террористов – ред.), и террористы стараются скрываться в отдаленных местах", — сказал Гончаров.

Третья особенность связана с тем, что мигранты, ранее депортированные из России за разные правонарушения, "за сто долларов делают себе новый паспорт и с ним возвращаются к нам".

"До тех пор, пока мы не наладим серьезный визовый режим (со странами Центральной Азии – ред.), успеха у нас не будет", — сказал Гончаров. Он пояснил, что речь идет о дактилоскопии и "паспортах, которые признаны в международной практике".

Ветеран "Альфы" отметил, что пока в российской экономике нет на это денег, "но лучше заплатить один раз, чем иметь те трагедии, которые мы имеем".

*Террористическая организация, запрещенная в России