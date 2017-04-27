СК уточнил, когда примет окончательное решение о причинах крушения Ту-154

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Окончательное решение по причинам крушения самолета Ту-154 над Черным морем будет принято после проведения необходимых летно-технических экспертиз, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов", — подчеркнула Петренко.
Самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, разбился вскоре после дозаправки в Сочи 25 декабря.
На борту были 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, все они погибли.