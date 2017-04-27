СК уточнил, когда примет окончательное решение о причинах крушения Ту-154

Обломки упавшего у берегов Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154, собранные на территории сочинского аэропорта

Обломки упавшего у берегов Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154, собранные на территории сочинского аэропорта

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Окончательное решение по причинам крушения самолета Ту-154 над Черным морем будет принято после проведения необходимых летно-технических экспертиз, заявила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

Ранее СМИ выдвинули новую гипотезу, согласно которой трагедия произошла из-за перегрузки воздушного судна.

"Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов", — подчеркнула Петренко.

Самолет Ту-154 Минобороны, направлявшийся в Сирию, разбился вскоре после дозаправки в Сочи 25 декабря.

На борту были 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, все они погибли.