Следствие установило приметы убийцы адвоката в Москве

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Следователям удалось установить приметы предполагаемого киллера, расстрелявшего адвоката в доме на Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России.

Уголовное дело передано в управление по расследованию особо важных дел. Создана следственная группа с участием опытных следователей и криминалистов.

Как сообщает Россия-24, убитую звали Натальей Вавилиной, она была зарегистрирована в Московской коллегии адвокатов и руководила коллегией адвокатов Москвы "Дельфи".

Накануне вечером неизвестный мужчина проследовал за ней в подъезд дома на Алтуфьевском шоссе, где дважды выстрелил в нее. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Услышавшие выстрелы соседи позвонили в полицию. К приезду полиции нападавший успел скрыться.