Житель Ямала предстанет перед судом за показ порнофильма соседским детям

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в городе Муравленко (ЯНАО) в отношении местного жителя, который демонстрировал соседским детям порнографический фильм, сообщает окружное следственное управление СК РФ.

По информации ведомства, в конце марта 47-летний мужчина пригласил к себе в гости соседских детей, самому старшему из которых около шести лет. Он угощал их сладостями и демонстрировал видеофильм порнографического характера. Следователи отмечают, что процесс прервала мать несовершеннолетних, которая разыскивала детей и в этот момент зашла к соседу.

"Мужчина подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении двоих малолетних. В настоящее время следствием проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления", — отметили в ведомстве, уточнив также, что в отношении мужчины назначена психолого-психиатрическая экспертиза.