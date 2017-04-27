На Урале в суд направили дело инкассатора, инсценировавшего ограбление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Дело нижнетагильского инкассатора, обвиняемого в краже денег и инсценировке нападения в Свердловской области, направлено в суд, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 17 февраля в Нижнем Тагиле, на улице Орджоникидзе. По версии следствия, сотрудник "Росинкас" получил на одном из местных предприятий более одного миллиона рублей, отдал деньги подельнику, а коллегам заявил, что на него напали. Через некоторое время обоих задержали. По факту возбудили дело по статьям "кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере" и "заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенный с искусственным созданием доказательств обвинения".

"Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила", — отмечает ведомство.

Облпрокуратура уточняет, что санкция по первой статье составляет до 10 лет лишения свободы, по второй — до шести лет.