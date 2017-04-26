Кипр экстрадировал в РФ Шимкевича, обвиняемого в хищении у "дочки" "Юкоса"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Кипр экстрадировал в Россию гражданина РФ Вячеслава Шимкевича, обвиняемого в хищении имущества у дочерней компании ОАО "НК "ЮКОС", сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.

"Сегодня, 26 апреля 2017 года, по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Вячеслава Шимкевича", — сказал он.

Было установлено, что Шимкевич с марта 2005 года по май 2006 являлся фактическим владельцем и одновременно заместителем директора ООО "Рекма В.Г.". В составе организованной группы он участвовал в в хищении имущества нефтедобывающей компании "Томскнефть" ВНК, которая являлась дочерней компанией ОАО "НК "ЮКОС", и денежных средств её дочернего ООО "Томскнефть-Сервис". Также Шимкевич участвовал в легализации полученного имущества и денег.