Глава КС: судить террористов должен отдельный спецтрибунал ООН

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Для преследования международных террористов необходимо создать отдельный специальный трибунал под эгидой ООН, считает глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин.

"Для уголовного преследования таких лиц (международных террористов) назрела необходимость учредить особый международный трибунал под эгидой ООН подобно тем, что были созданы по бывшей Югославии и Руанде", — пишет Зорькин в колонке "Российской газеты", которая выйдет в четверг.

Председатель КС также отмечает, что в отношении международных террористов в законодательстве следует предусмотреть особо суровые меры наказания.

"В международном праве есть основания считать терроризм, в том числе и в первую очередь джихадистского толка, именно преступлением против безопасности человечества, а не просто против общественного порядка и общественной безопасности", — констатирует Зорькин.

По его мнению, характер терроризма в настоящее время разительно изменился: он стал опаснейшим глобальным явлением, препятствующим нормальному развитию международных отношений, дестабилизирующим безопасность многих регионов и целых стран.

"Наконец, нельзя не отметить, что международный терроризм — это в первую очередь не боевики, стреляющие в мирных граждан, и не смертники, взрывающие себя в людных местах. Это прежде всего идеологи и организаторы террористических групп и движений. Пока такие лица свободно проповедуют и организуют террор, это опаснейшее явление не искоренить", — считает Зорькин.