Семь районов в Рязанской и Владимирской областях остаются без света

ВОРОНЕЖ, 26 апр — РИА Новости. Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду оставил без электричества населенные пункты пяти районов Владимирской области, и двух — Рязанской, сообщает ПАО "МРСК Центра и Приволжья".

Сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду в среду наблюдается в большинстве областей Центрального федерального округа. В связи с этим спасатели предупредили население о возможности обрывов линии электропередачи, а также об обрушениях слабоукрепленных и широкоформатных конструкций.

"На места повреждений были незамедлительно выдвинуты бригады энергетиков "Владимирэнерго", которые в данный момент ведут восстановление электроснабжения населённых пунктов Гусь-Хрустального, Вязниковского, Собинского, Киржачского и Судогодского районов Владимирской области", — говорится в сообщении энергетиков.

Для запитывания социально-значимых объектов энергетики применяют резервные источники электроснабжения. В филиале "Владимирэнерго" введен режим повышенной готовности.

В Рязанской области ветер скоростью 17 метров в секунду оставил днем без света Рязанский, Спасский и Рыбновский районы. На данный момент в Рыбновском районе электроснабжение потребителей восстановлено.