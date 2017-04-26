В Кирове проверяют сообщения об уборщице, пнувшей школьницу в библиотеке

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр – РИА Новости. Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой выяснят, действительно ли сотрудница одной из библиотек Кирова заломила руку 12-летней девочки и пнула ее, сообщило в среду СУСК по Кировской области.

По информации ведомства, поводом для проверки стали публикации в местных СМИ. В частности, по данным одного из интернет-порталов, 12-летняя девочка, идя после мероприятия в гардеробную, споткнулась и чуть не упала. Это, по словам мамы ребенка, которую цитирует СМИ, вызвало недовольство сотрудницы библиотеки – гардеробщицы, которая якобы стала угрожать подростку, что вызовет охрану, а затем заломила руку девочке, нагнула ее и пнула.

"Следственными органами по данному факту было инициировано проведение доследственной проверки с целью подтверждения или опровержения данного факта, установления истинных обстоятельств произошедшего. Следователями тщательным образом будут изучаться доводы, изложенные в данной публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.