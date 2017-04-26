На севере Москвы эвакуируют центр оптово-розничной торговли

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Посетителей и персонал центра оптово-розничной торговли "Бухта" эвакуируют на северо-востоке Москвы после короткого замыкания в системе вентиляции, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС.

"Предварительно, короткое замыкание в системе вентиляции. Администрация частично выводит людей", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах столицы, этажность здания меняется от двух до четырех, в плане — 300 на 100 метров.

Центр оптово-розничной торговли "Бухта" находится по адресу: Дмитровское шоссе, дом 165.