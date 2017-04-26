Против компании "Победа" возбудили дело за отказ перевозить ребенка с ДЦП

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Дело об административном правонарушении возбуждено в отношении авиакомпании "Победа" после отказа в перевозке матери с ребенком, страдающим ДЦП, сообщила в среду Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В ходе проверки прокуратура установила, что пассажирам необоснованно отказано в воздушной перевозке на рейс DP407 от 15 апреля 2017 года по маршруту Москва – Екатеринбург.

По результатам проверки прокуратура внесла генеральному директору авиакомпании представление об устранении нарушений закона.

"Кроме того, в отношении авиакомпании возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 14.4 КоАП РФ (выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) выполнения работ либо оказания населению услуг)",- говорится в сообщении.