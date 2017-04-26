Министр спорта Оренбуржья, обвиняемый в коррупции, предстанет перед судом

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олег Пивунов, обвиняемый в превышении полномочий и коррупции, предстанет перед судом, сообщает Следственный комитет России в среду.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении министра физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области Олега Пивунова. Он обвиняется в совершении преступления… "присвоение с использованием служебного положения" и трех преступлений… "превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ", — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, в 2015-2016 годах Пивунов неоднократно организовывал собственные командировки за пределы области "для участия в мероприятиях, не относящихся к его деятельности", присвоив 182 тысячи рублей из бюджета. В 2014-2016 годах Пивунов обеспечил безвозмездное проживание сына, двух своих заместителей и их семей в квартирах, арендованных за счет оренбургской областной общественной организации "Баскетбольный клуб "Надежда", причинив ущерб клубу в размере 2,7 миллиона рублей.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Пивунов содержится под домашним арестом", — отмечает СК РФ.

Также сообщается, что в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению Пивунова в неуплате налогов и злоупотреблении полномочиями. Следствие по нему продолжается.