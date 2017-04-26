Под Иркутском в ДТП по вине нетрезвого водителя пострадали двое детей

ИРКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Двое маленьких детей пострадали во время ДТП в Иркутской области, которое устроил нетрезвый водитель, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Происшествие случилось в селе Куйта. По сообщению пресс-службы, "41-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21041" не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на двоих детей, перебегавших проезжую часть, в результате удара 5-летний мальчик и 4-летняя девочка получили травмы и были госпитализированы".

Медицинское освидетельствование выявило у мужчины признаки алкогольного опьянения. Сам водитель также не отрицал, что в этот день выпивал. В настоящее время предполагаемый виновник ДТП помещен в спецприемник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что во вторник в иркутском городе Черемхово водитель сбил стоящих на обочине женщину и ее 10-летнюю дочь, отчего девочка погибла. Автомобилист скрылся с места происшествия. Полиция ведет его поиски.