Защита Дадина обжалует штраф за нарушение правил пикетирования

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Защита Ильдара Дадина обжалует решение о штрафе на 15 тысяч рублей за нарушение правил проведения одиночного пикета у здания столичного главка МВД на Петровке, 38, сообщил РИА Новости его адвокат Николай Зборошенко.

"Будем обжаловать решение Тверского суда о штрафе и в Мосгорсуде, и в Европейском суде по правам человека. Это принципиальная позиция. Дадин не нарушал закон и оштрафован ни за что", — отметил защитник.

Ранее в среду Тверской суд Москвы оштрафовал Ильдара Дадина на 15 тысяч рублей за нарушение проведения одиночного пикета у здания столичного главка МВД на Петровке, 38. Одиночная акция совпала по дате с несанкционированным митингом в центре Москвы. На Дадина завели административное дело из-за того, что, как утверждают в полиции, в акции участвовали еще два человека, таким образом, это был не одиночный пикет.

Ильдар Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. В конце февраля 2017 года президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в 2,5 года лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Защита Дадина уже пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.