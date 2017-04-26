На МКАД несколько человек пострадали в ДТП

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. ДТП с несколькими пострадавшими произошло на 24-м километре МКАД, вертолет Московского авиационного центра эвакуировал одну из них, сообщили РИА Новости в департаменте по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

"К месту аварии вылетел вертолет Московского авиационного центра. По прибытию выяснилось, что в аварии с участием нескольких автомобилей есть пострадавшие", — рассказал собеседник агентства.

В данный момент санитарный вертолет взлетел и эвакуирует пострадавшую женщину в больницу 36.