В Бурятии возбудили дело против женщины, пытавшейся задушить фельдшера

КРАСНОЯРСК, 26 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Улан-Удэ за попытку удушить фельдшера педиатрической бригады "скорой помощи", приехавшего к ней домой на вызов, сообщает СУСК республики.

Ранее сообщалось, что ночью 15 апреля на пульт Станции скорой медицинской помощи поступил звонок от мужчины о том, что у его маленького ребенка судороги. По указанному адресу незамедлительно выехала педиатрическая бригада. Сначала прибывшим медикам долго не открывали двери, а когда фельдшеру все же удалось пройти в квартиру, то она увидела двух игравших между собой детей 3 и 4 лет и их пьяных родителей. Мать, указав на младшую из бегавших детей, пояснила, что у данного ребёнка судороги, и потребовала оформить сигнальный лист с диагнозом "судороги, эпилепсия". Женщина отказалась проехать в больницу для уточнения диагноза. О возникшей ситуации фельдшер доложила старшему врачу. Услышав телефонный разговор, мать девочки набросилась на медработника и начала ее душить, угрожая убийством.

"По результатам проверки, проведенной следователями следственного отдела по Железнодорожному району, в отношении 28 летней улан-удэнки возбуждено уголовное дело по признакам статье 119 УК РФ (угроза убийством)", — говорится в сообщении.

В последнее время в разных регионах России произошел целый ряд резонансных инцидентов с нападениями на сотрудников "скорой помощи". В январе глава СК РФ Александр Бастрыкин из-за участившихся нападений на врачей поручил проанализировать ситуацию в этой сфере и защитить права медиков. Тогда в ведомстве заявили, что подобные случаи должны "получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, а любое вмешательство в работу медиков давно пора расценивать не менее серьезно, нежели воспрепятствование деятельности сотрудников правоохранительных органов".