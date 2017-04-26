Полиция задержала мужчину, сбившего частный беспилотник в Новой Москве

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Полицейские задержали 33-летнего мужчину за повреждение беспилотника в Новой Москве, сообщает в среду столичный главк МВД.

По данным полиции, в дежурную часть обратился 36-летний мужчина, который рассказал полицейским, что кто-то повредил его беспилотный летательный аппарат, оснащенный фото- и видео-камерой. Беспилотник, по его словам, вел наблюдение за внешним благоустройством территорий.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. У мужчины было изъято пневматическое оружие, с помощью которого он повредил воздушную технику", — говорится в сообщении.

В релизе говорится, что материальный ущерб составил 350 тысяч рублей. По данному факту возбудили дело по статье 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.