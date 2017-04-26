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Обвинение просит пять лет колонии для экс-менеджера "Пробизнесбанка"

14:1426.04.2017
(обновлено: 14:16 26.04.2017)
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© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фотоСтатуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Гособвинитель попросила назначить бывшему начальнику департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николаю Алексееву 5 лет колонии за хищение 2,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Останкинского суда Москвы, который заслушал дело в особом порядке.

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© РИА Новости . Алексей Алферов
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По версии следствия, бывший президент Пробизнесбанка, экс-глава финансовой группы "Лайф" Сергей Леонтьев вместе с экс-председателем правления банка Александром Желязняком создали организованную преступную группу с целью хищения денег банка. В эту группу был вовлечен, помимо прочих, Алексеев, занимавший должность начальника департамента корпоративных финансов.

"Подсудимый вину признал. Он обвиняется в совершении в составе организованной группы, созданной Леонтьевым и Железняком, хищения денежных средств в размере 2,44 миллиарда рублей. Прошу признать его виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет колонии общего режима со штрафом в 1 миллион рублей", — сказала прокурор, поддержав гражданский иск представителей Пробизнесбанка на сумму хищения.

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Представители потерпевшей стороны просили назначить подсудимому условный срок. Они отметили, что Алексеев оказал большую помощь им и следствию, а также указали на онкологическое заболевание подсудимого и просили суд проявить гуманность. "Алексеев оказал огромное содействие не только следствию, но и потерпевшей стороне. Сейчас организаторы хищения находятся в Нью-Йорке, как ни в чем не бывало ведут бизнес, вывезли туда других соучастников преступления, а его оставили здесь и пытаются всю ответственность переложить на него. Мы собираемся подавать иски в международные суды, показания Алексеева также там понадобятся, поэтому прошу избрать ему наказание, не связанное с лишением свободы", — сказала в суде представитель банка Марина Якунова.

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Сам Алексеев отметил, что работал в Пробизнесбанке не менее 15 лет и "полностью доверял руководству" банка. Его адвокат просил суд назначить подзащитному условный срок и не удовлетворять гражданский иск, так как "сумма требует перерасчета".

Алексеев, так же, как и ряд других обвиняемых в хищении денег Пробизнесбанка, был арестован в феврале прошлого года. В декабре 2016 года его перевели под домашний арест после того, как он заключил сделку со следствием. Расследование по делу в отношении ряда других причастных к хищению продолжается. По словам представителей Пробизнесбанка, Алексеев и Железняк скрываются в США.

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