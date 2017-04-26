Прокурор просит о домашнем аресте для советника главы ББР-Банка

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Прокурор просит Мосгорсуд перевести под домашний арест советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина — фигуранта дела Виктора Захарченко, отца получившего скандальную известность бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Считаю возможным перевести его под домашний арест", — сказала прокурор.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Корьевкина до 30 мая, он обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (хищение). В суд была направлена жалоба на это решение.

Адвокат Дарья Евменина пояснила, что пока никакой речи о взятках в уголовном деле нет. "Моему подзащитному предъявлено только обвинение в растрате 1,5 миллиона рублей", — сказала она. Защитник Вячеслав Леонтьев пояснил, что Корьевкин никогда не общался с Захарченко и вообще с ним не знаком. "На допросе он просто рассказал, почему принял Захарченко на работу, кто дал такие указания", — пояснил он.

Адвокат отметил, что передача денег была не взяткой, а выплатой зарплаты. По его мнению, следствие пытается ввести суд в заблуждение, связывая два уголовных дела: отца и сына Захарченко.

Отец экс-полковника Захарченко обвиняется по двум эпизодам растраты. Дела отца и сына формально не связаны, хотя постановление о возбуждении дела в отношении Захарченко-старшего возбудил тот же следователь, который ведет дело его сына.