Советника ББР-Банка заподозрили во взятках полковнику Захарченко

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Следствие проверяет версию, что советник председателя правления АО "ББР-Банка" Владимир Корьевкин — фигурант дела Виктора Захарченко, отца получившего скандальную известность полковника МВД Дмитрия Захарченко, мог передавать тому взятки.

"В настоящее время проверяется информация, что Корьевкин и другие сотрудники банка могли передавать деньги в качестве взятки небезызвестному полковнику Захарченко", — заявил следователь в Мосгорсуде.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Корьевкина до 30 мая, он обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ ("Хищение"). Мосгорсуд рассматривает жалобу на арест.

Отец полковника Захарченко обвиняется по двум эпизодам растраты. Дела отца и сына формально не связаны, хотя постановление о возбуждении дела в отношении Захарченко-старший возбудил тот же следователь, который ведет дело его сына.