Полиция заинтересовалась видео с гонками на скорости 270 км/ч в Подмосковье

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Подмосковная полиция проверяет видео с лихачами, которые устроили гонку на скорости больше 250 километров в час на автомобилях BMW и Mercedes, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Московской области.

Ранее в СМИ появился видеоролик со страницы в соцсети одного из предполагаемых гонщиков: на кадрах видно, как два автомобиля едут на огромной скорости по подмосковной трассе — под 270 километров в час.

"По факту размещенного в сети интернет видеоролика проводится проверка", — сказал агентству дежурный офицер.