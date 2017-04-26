СК требует отобрать у хозяев львицу, покусавшую школьника в Энгельсе

САРАТОВ, 26 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следственное управление СК РФ по Саратовской области предложило прокурору региона и врио губернатора области через суд добиться изъятия у владельцев львицы, напавшей на 15-летнего подростка в городе Энгельс, сообщило в среду СУСК.
"По инициативе руководителя следственного управления в адрес врио губернатора Саратовской области и прокурора региона направлены письма с просьбой предъявить соответствующие исковые требования об отобрании животного у лиц, которые, пренебрегая мерами безопасности, содержат льва в домашних условиях", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что следователи СК проанализировали обстоятельства инцидента, процессуальную проверку по которому проводят органы полиции.
В СК полагают, что в результате нападения льва на мальчика "беззащитный ребенок чудом избежал получения тяжелых травм".