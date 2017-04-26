СК требует отобрать у хозяев львицу, покусавшую школьника в Энгельсе

САРАТОВ, 26 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следственное управление СК РФ по Саратовской области предложило прокурору региона и врио губернатора области через суд добиться изъятия у владельцев львицы, напавшей на 15-летнего подростка в городе Энгельс, сообщило в среду СУСК.

Ранее главк МВД по области сообщил, что в Энгельсе в понедельник львица набросилась на 15-летнего подростка, его госпитализировали с укусами. По данным минздрава области, ребенок отделался царапинами. Ранее в главке МВД говорили, что полиция в октябре 2016 года проверяла обращения жителей Энгельса о прогулках мужчины с львенком на поводке. Местные СМИ пишут, что именно этот львенок якобы причастен к нападению на подростка.

"По инициативе руководителя следственного управления в адрес врио губернатора Саратовской области и прокурора региона направлены письма с просьбой предъявить соответствующие исковые требования об отобрании животного у лиц, которые, пренебрегая мерами безопасности, содержат льва в домашних условиях", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователи СК проанализировали обстоятельства инцидента, процессуальную проверку по которому проводят органы полиции.

В СК полагают, что в результате нападения льва на мальчика "беззащитный ребенок чудом избежал получения тяжелых травм".