В машине у жителя Перми полицейские нашли почти 50 килограммов гашиша

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Полицейские в Перми задержали молодого человека, в машине которого были обнаружены пакеты с 47 килограммами гашиша, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Перми в ходе спецоперации задержан 28-летний местный житель, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков", — сказала Ирина Волк журналистам.

По ее словам, мужчину задержали на платной автостоянке, где он припарковал свой автомобиль. При осмотре машины полицейские нашли пакеты с веществом коричневого цвета. Эксперты установили, что изъятое является гашишем, его вес составил более 47 килограммов.

Установлено, что мужчина в дальнейшем планировал продать наркотики мелкими партиями. По предварительным подсчетам ведомства, за такую крупную партию наркотиков он мог получить около 12 миллионов рублей.

На мужчину заведено дело по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в особо крупном размере", он арестован.

В настоящее время полицейские устанавливают канал поступления наркотиков в регион, а также возможных соучастников задержанного, добавила Ирина Волк.