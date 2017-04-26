В "Петергофе" нашли гаубичный снаряд времен Великой Отечественной войны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Гаубичный снаряд времен Великой Отечественной войны нашли возле государственного музея-заповедника "Петергоф", сообщает главк Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Снаряд накануне днем на дне дренажной канавы на Знаменской улице в Петергофе заметил прохожий и сообщил в правоохранительные органы.

"Прибыв на место и осмотрев предмет, взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии установили, что это достаточно опасный боеприпас — 152-миллиметровый гаубичный артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны, выпущенный из орудия и не разорвавшийся при соприкосновении с землей. Боеприпас находился в сильно коррозированном состоянии", — говорится в сообщении.

Обнаруженный снаряд будет уничтожен саперами на полигоне.