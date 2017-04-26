В Сибири возбудили дело об истязании воспитанников детсада

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Следователи возбудили дело против двух воспитателей детсада в городе Канске Красноярского края, подозреваемых в истязании воспитанников, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют информацию СМИ об издевательствах воспитателей детского сада в городе Канске Красноярского края над воспитанниками. Отмечалось, что в новостном выпуске на одном из каналов "был показан сюжет, в котором родители воспитанников детского сада "Колосок" города Канска обвиняют воспитателей в истязании детей".

По версии следствия, с 2016 по апрель 2017 года двое воспитателей детсада "Колосок" неоднократно применяли насилие против четверых воспитанников, нанося им уколы канцелярскими гвоздиками по рукам, ногам и ягодицам. Воспитатели частично признали свою вину и в содеянном раскаялись.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней и 38-летних воспитателей детского сада "Колосок" в городе Канске, подозреваемых в совершении преступления… "истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетних детей в ходе осуществления служебной деятельности", — говорится в сообщении.