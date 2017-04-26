В Якутии при обрушении породы на руднике погиб рабочий

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр — РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели рабочего при обрушении горной породы на руднике в Мирнинском районе в Якутии, сообщает региональное СУСК РФ.

Ранее МЧС сообщало, что произошло обрушение горной породы в одном из штреков шахты рудника в Мирнинском районе. Данный инцидент на технологический процесс не повлиял, работа рудника не останавливалась. Источник сообщал об одном пострадавшем.

"Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка по факту обрушения горной породы в подземном руднике "Айхал" Айхальского ГОК АК "АЛРОСА" и гибели рабочего", — говорится в сообщении.

Установлено, что в подземном руднике бригада рабочих из четырех человек выполняла работы по установке закладочной перемычки. При производстве работ произошло обрушение около 8 кубометров горной массы, при этом крепильщик участка закладочных работ, 1992 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.