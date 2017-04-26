Суд продлил арест бывшего ведущего программы "Суд идет"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 20 мая срок ареста бывшего ведущего программы "Суд идет" Владимира Резника (Владимира Орешникова), обвиняемого в мошенничестве, сообщила в среду РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Резнику меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 мая", — сказала пресс-секретарь.

По версии следствия, бывший телеведущий получил от бизнесмена, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, около 4,5 миллиона рублей. Как утверждают следователи, за "вознаграждение" обвиняемый обещал повлиять на правоохранительные органы и добиться условного срока для бизнесмена.