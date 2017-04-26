Яровая просит передать дело о насилии над детдомовцами лучшим следователям

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что направит обращение руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, чтобы уголовное дело по фактам насилия в детском доме в Санкт-Петербурге было передано лучшим следователям.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о преступлениях сексуального характера в отношении воспитанников детдома в Санкт-Петербурге. СК возбудил восемь уголовных дел по статье "насильственные действия сексуального характера", они соединены в одно производство. По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, предварительно установлено, что на протяжении длительного времени, с 2005 года по 2010 годы, в одном из детских домов, расположенном в Кировском районе, "группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении 4 воспитанников детского дома 1991-1995 годов рождения".

"Мною будет направлено обращение на имя руководителя Следственного комитета РФ с тем, чтобы уголовное дело по фактам насилия в детском доме в Санкт-Петербурге было истребовано и передано в производство лучших следователей центрального управления СК. Должны быть установлены все факты и все соучастники, а также все причины и условия, способствовавшие совершению преступления", — заявила Яровая журналистам в среду, комментируя заключение под стражу пятерых подозреваемых в сексуальном насилии над воспитанниками детского дома.

Она отметила, что о насилии в детском доме стало известно спустя несколько лет. "Именно поэтому сроки давности по таким преступлениям должны приостанавливаться до достижения жертвой совершеннолетия, чтобы насильники и моральные уроды не уходили от ответственности", — подчеркнула вице-спикер Госдумы.

Депутат напомнила, что законопроект, направленный на защиту детей от сексуального насилия, который в настоящее время готовится законодателями, направлен, в том числе, на неотвратимость наказания и соразмерность по многоэпизодным длящимся преступлениям.

"Трудно поверить, что другие сотрудники учреждения не знали об этом. Вероятно, имеет место молчаливое попустительство. В детском доме есть воспитатели, психолог. И возникает вопрос, это низкая квалификация "специалистов" или молчаливое соучастие в растлении и насилии? Получается, что целая банда держала в ужасе детей", — сказала Яровая и уточнила, что то, что на протяжении многих лет над детьми совершалось насилие, означает, что вопросы будут и к органам контроля.