В Челябинске проверяют данные о травмировании ученика в споре с учителем

ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту получения травм учеником второго класса школы Челябинска в ходе конфликта с учителем, сообщило следственное управление СКР по региону.
"По инициативе и. о. руководителя следственного управления из органов внутренних дел, в которые обратилась мать ребенка, были затребованы материалы проверки и организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.
Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.