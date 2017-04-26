В Челябинске проверяют данные о травмировании ученика в споре с учителем

ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту получения травм учеником второго класса школы Челябинска в ходе конфликта с учителем, сообщило следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, 24 апреля в региональных СМИ была размещена информация о том, что в ходе конфликта с преподавателем получил травмы ученик 2 класса средней школы №22 Курчатовского района Челябинска.

"По инициативе и. о. руководителя следственного управления из органов внутренних дел, в которые обратилась мать ребенка, были затребованы материалы проверки и организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточняется в сообщении.

Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления.