В Югре возбудили уголовное дело после убийства двух человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 апр — РИА Новости. Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело по факту убийства двух человек и покушения на убийство еще двоих в Советском районе, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Ранее сообщалось, что 25 апреля на заимке, расположенной в 70 километрах от поселка Таежный, были обнаружены тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Еще двое мужчин с ножевыми ранениями были доставлены оттуда же в городскую больницу Югорска частным вертолетом.

По версии следствия, днем ранее на заимку, охраняемую сторожем, прибыл ее владелец с двумя знакомыми. Вечером мужчины совместно распивали спиртное. Между хозяином подворья и сторожем произошла ссора, после которой последний ушел ночевать в сторожку, а остальные легли спать в доме.

Следователи полагают, что в ту же ночь сторож вернулся в дом, взяв с собой ружье и нож, и выстрелил в сторону спящих мужчин. В тот момент, когда они пытались выхватить ружье, стрелок нанес им ножевые ранения.

"По предварительным данным, один из раненых заполучил ружье и выстрелил в сторожа. Позже по спутниковой связи выжившими была вызвана помощь", — уточнили в следственном ведомстве, добавив, что в связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство более двух лиц".

Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По информации правоохранительных органов, двое пострадавших сейчас находятся в реанимации. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.