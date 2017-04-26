Столовую Уральского университета закрыли из-за отравления 13 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Суд приостановил на 30 суток работу столовой Уральского федерального университета (УрФУ), где 13 человек заболели острой кишечной инфекцией, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Как сообщалось во вторник, на пищеблоке одной из университетских столовых, которую посещали заболевшие, нашли нарушения санитарных норм, касающиеся хранения продукции, обработки посуды и кухонного инвентаря, а также санитарно-технического состояния помещений.

У заболевших и работников столовой обнаружен возбудитель инфекции — норовирус, выявлены продукты, не соответствующие гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

"(Во вторник) 25 апреля 2017 года суд по материалам управления Роспотребнадзора по Свердловской области приостановил работу столовой ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина" на 30 суток", — говорится в сообщении.