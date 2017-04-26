В Москве арестовали фигуранта дела Захарченко-старшего

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Басманный суд Москвы заключил под стражу до 30 мая Владимира Корьевкина — советника председателя правления ББР-Банка, предполагаемого подельника отца бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко по делу о растрате денежных средств, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Арест Захарченко-младшего произвел общественный резонанс, так как в его квартире было изъято почти 9 миллиардов рублей.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении советника председателя правления "ББР-Банка АО" Владимира Корьевкина. Он является фигурантом дела отца Захарченко о растрате", — сказала пресс-секретарь.