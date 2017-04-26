После стрельбы в участника ДТП в центре Москвы возбудили уголовное дело

На месте ДТП со стрельбой на улице Бутырский вал в Москве. 25 апреля 2017

На месте ДТП со стрельбой на улице Бутырский вал в Москве. 25 апреля 2017

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили после стрельбы в водителя автомобиля Mazda в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что полиция разыскивает автомобиль Mercedes, водитель которого выстрелил в голову оппоненту после ДТП на Бутырском валу. По его словам, стрелявший посчитал водителя автомобиля Mazda виновным в аварии.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство", — сказал собеседник агентства.

В полиции добавили, что мужчина получил несколько огнестрельных ранений и закрытую черепно-мозговую травму, сейчас он находится в больнице.