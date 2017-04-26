В Подмосковье полиция пресекла производство фальшивого шампуня

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции в Зарайском районе Подмосковья ликвидировали подпольное производство контрафактного шампуня под известным зарубежным брендом, изъято около 4,5 тонн готовой продукции, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, сейчас вся обнаруженная продукция изъята, ее образцы направлены на исследование. Также возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров". В настоящее время полицейские работают над установлением и задержанием организаторов незаконного производства.