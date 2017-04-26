В Подмосковье полиция пресекла производство фальшивого шампуня

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции в Зарайском районе Подмосковья ликвидировали подпольное производство контрафактного шампуня под известным зарубежным брендом, изъято около 4,5 тонн готовой продукции, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе осмотра помещений оперативниками обнаружены и изъяты около 4,5 тонн готовой продукции, 52 рулона с этикетками, красители, ароматизаторы, станок для розлива, а также вся необходимая фурнитура для производства контрафактного шампуня якобы известного зарубежного бренда. Общая сумма ущерба, причиненная правообладателю, составила более 11 миллионов рублей", — сообщила Петрова.

По ее словам, сейчас вся обнаруженная продукция изъята, ее образцы направлены на исследование. Также возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное использование средств индивидуализации товаров". В настоящее время полицейские работают над установлением и задержанием организаторов незаконного производства.