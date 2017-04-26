На Алтае заочно арестовали экс-главу агрохолдинга "Изумрудная страна"

БАРНАУЛ, 26 апр — РИА Новости. Октябрьский районный суд Барнаула заочно арестовал бывшую главу крупнейшего агрохолдинга "Изумрудная страна" и объявил ее в розыск, сообщил РИА Новости в среду представитель суда.

"Антипина накануне не явилась на заседание суда, ее защита предоставила документы о том, что якобы по состоянию здоровья подопечная находится в медицинском учреждении. Судья критически отнесся к медицинским документам. Это стало основанием на изменении меры пресечения с домашнего на заочный арест. Также судья обратился к правоохранительным органам для объявления Антипиной в розыск", — сказал представитель.

Ранее сообщалось, что бывшие руководители алтайского филиала Россельхозбанка Евгений Роговский и Константин Гладышев подозреваются в мошенничестве при кредитовании группы компаний "Изумрудная страна". Сумма кредита компании составляет порядка 20 миллиардов рублей. Экс-глава агрохолдинга Ольга Антипина проходит по делу в качестве пособника.

Агрохолдинг "Изумрудная страна" объединяет предприятия на территории 29 районов Алтайского края. Доля предприятий ассоциации в региональном производстве, по данным управления сельского хозяйства Алтайского края, составляет более 15,5% — по молоку, мясу и муке, 29% — по крупам, почти 19% по сахару, более 40% — по спирту.