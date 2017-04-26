В Иркутской области ликвидировали 19 пожаров во вторник

ИРКУТСК, 26 апр – РИА Новости. Пожарные в Иркутской области 25 апреля ликвидировали 19 пожаров на общей площади 508 гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сообщается, что возгорания были зарегистрированы в 13 муниципалитетах.

"Общая площадь всех очагов возгорания за минувшие сутки составила 240,5 гектаров, покрытых лесом, 4,5 гектаров кустарников, 263 нелесных гектара. На борьбу с огнем было поднято 270 человек и 97 единиц техники. Впервые в этом году для мониторинга лесопожарной обстановки был задействован самолет Як-18 Иркутского авиаотделения, который совершал патрулирование в небе над Иркутским, Ангарским и Усольским районами, а также над территорией Усть-Ордынского Бурятского округа", — говорится в сообщении пресс-службы.

По прогнозам ФГБУ "Иркутское управление гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды" чрезвычайный – V класс пожарной опасности ожидается 26 апреля в Нижнеудинском районе. III класс прогнозируется на территории 22 районов.

С 15 марта в регионе действует особый противопожарный режим.