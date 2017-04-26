В Тикси возбудили дело после разлива авиатоплива в аэропорту

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту масштабного разлива авиационного топлива в аэропорту Тикси в Якутии, в результате которого окружающей среде нанесен ущерб в четыре миллиона рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Второго января 2017 года в Булунском районе Республике Саха (Якутия) на территории склада ГСМ филиала "Аэропорт Тикси" Федерального казенного предприятия "Аэропорты Севера" из-за ненадлежащего соблюдения природоохранного законодательства при хранении авиационного топлива – керосина — произошел его разлив. Общая площадь загрязнения земли на территории указанного склада и прилегающей территории составила 1 651 квадратный метр, а сумма ущерба, причиненного окружающей среде, — более четырех миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что якутским следственным отделом на транспорте Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по статье "порча земли".

За расследованием дела Якутская транспортная прокуратура установила надзор. Кроме того, в адрес генерального директора ФКП "Аэропорты Севера" прокуратура внесла представление об устранении нарушений природоохранного законодательства, которое удовлетворено.

По требованию прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечены три должностных лица – начальник аэропорта Тикси, начальник службы ГСМ и кладовщик склада ГСМ.