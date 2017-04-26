В Приморье нашли массовые нарушения в работе по охране лесов от пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Прокуратура с начала года выявила свыше 175 нарушений обеспечения охраны лесов от пожаров в Приморье, где складывается пожароопасная обстановка и введен особый противопожарный режим.
"Всего территориальными прокурорами в сфере исполнения законодательства об охране лесов от пожаров и защите населения от чрезвычайных ситуаций за истекший период 2017 года выявлено свыше 175 нарушений закона, принято более 100 мер реагирования", — отмечает прокуратура края.
По данным ведомства, нарушения выявлены в работе органов местного самоуправления, которые не создали минерализованные полосы, а также в деятельности краевых учреждений, органов исполнительной власти края, ГУ МЧС России по Приморскому краю и хозяйствующих субъектов.
"Также, по мнению прокуратуры, администрация края при реализации переданных ей полномочий в сфере осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в достаточном объеме не использовала собственные материальные ресурсы и финансовые средства для надлежащего осуществления возложенных задач в указанной сфере. С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой края губернатору Приморского края внесено представление", — отмечает прокуратура.