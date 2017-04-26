В Приморье нашли массовые нарушения в работе по охране лесов от пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Прокуратура с начала года выявила свыше 175 нарушений обеспечения охраны лесов от пожаров в Приморье, где складывается пожароопасная обстановка и введен особый противопожарный режим.

По состоянию на 25 апреля, на землях лесного фонда зарегистрировано 209 пожаров на общей площади 6 676 гектаров. Сейчас все пожары ликвидированы. На особо охраняемых природных территориях зафиксировано восемь природных пожаров, огнем пройдено более 7 448 гектаров.

"Всего территориальными прокурорами в сфере исполнения законодательства об охране лесов от пожаров и защите населения от чрезвычайных ситуаций за истекший период 2017 года выявлено свыше 175 нарушений закона, принято более 100 мер реагирования", — отмечает прокуратура края.

По данным ведомства, нарушения выявлены в работе органов местного самоуправления, которые не создали минерализованные полосы, а также в деятельности краевых учреждений, органов исполнительной власти края, ГУ МЧС России по Приморскому краю и хозяйствующих субъектов.

В частности отмечается, что в 2017 году "Приморской авиабазе", которая занимается тушением пожаров, не обеспечили надлежащее финансирование. В адрес департамента лесного хозяйства Приморского края внесено представление, субсидии доведены до КГКУ "Приморская авиабаза". Кроме того, и.о. директора департамента привлечен к административной ответственности.

"Также, по мнению прокуратуры, администрация края при реализации переданных ей полномочий в сфере осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в достаточном объеме не использовала собственные материальные ресурсы и финансовые средства для надлежащего осуществления возложенных задач в указанной сфере. С целью устранения выявленных нарушений закона прокуратурой края губернатору Приморского края внесено представление", — отмечает прокуратура.