У берегов курильского острова Итурупа пропала лодка с двумя рыбаками

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 апр – РИА Новости. У берегов курильского острова Итуруп вечером во вторник пропала лодка с двумя рыбаками, сообщает в среду пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.

"Поздно вечером 25 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том что в заливе Простор, в районе села Рейдово Курильского района, двое мужчин на резиновой лодке с мотором вышли в море и не вернулись. О пропаже людей сообщили их товарищи", — говорится в сообщении.

Поиски на мореходном катере "Кальмар" ведут спасатели Курильского поисково-спасательного подразделения Сахалинского поисково-спасательного отряда имени В.А. Полякова.

"Проводится осмотр береговой полосы от села Рейдово на северо-восток (до мыса Переселенцев) и на север (до мыса Брескенс). Организовано оповещение воздушных и морских судов, проходящих в предположительном районе поисков. Пропавшая лодка не имела государственной регистрации", — отметили в МЧС.