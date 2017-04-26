Экс-замглавы района в Новосибирской области получил срок за мошенничество

НОВОСИБИРСК, 26 апр – РИА Новости. Заельцовский районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам колонии бывшего замглавы Болотнинского района Новосибирской области Александра Юркевича за мошенничество на 53 миллиона рублей, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

"Собранные следственными органами СК РФ по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего заместителя главы Болотниского района Александра Юркевича, признанного виновным в совершении с использованием своего служебного положения хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 13 ноября 2013 года Юркевич, замещая должность главы района, получил в Новосибирске от соучредителя ООО "Регион-Инвест" 53 миллиона рублей за решение им с использованием служебного положения вопроса о выделении компании земельного участка площадью 200 гектаров, расположенного на территории Ояшинского сельского совета.

"Получив денежные средства, Юркевич распорядился ими по своему усмотрению, в то же время вопрос о предоставлении земли им решен не был, так как в его компетенцию распоряжение земельными участками нераспределенного фонда Болотнинского района не входило", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что в 2015 году соучредитель ООО "Регион-Инвест" добровольно сообщил в правоохранительные органы о том, что отдал деньги чиновнику. В связи с этим он был освобожден от уголовной ответственности за дачу взятки.

В итоге суд назначил Юркевичу наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.