Из-за незаконного распоряжения имуществом "Оборонсервиса" возбудили 60 дел

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Более 60 дел возбуждено по фактам незаконного распоряжения имуществом и активами "Оборонсервиса", находившимися в ведении Минобороны РФ, возмещенный ущерб превысил 24 миллиарда рублей, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о законности и правопорядке в 2016 году.

В 2016 году во исполнение поручения президента Российской Федерации были продолжены проверки исполнения законодательства при использовании Минобороны России высвобождаемого недвижимого имущества.

"Установлены нарушения закона, связанные со злоупотреблениями полномочиями и мошенничеством при распоряжении объектами недвижимости, входившими в состав федеральной собственности, и имуществом дочерних (зависимых) обществ ОАО "Оборонсервис" (с декабря 2014 года — ОАО "Гарнизон"). Всего по фактам неправомерного распоряжения находившимися в ведении Минобороны России федеральным имуществом и активами указанного акционерного общества возбуждено 62 уголовных дела, возмещен причиненный ущерб в размере 24,8 миллиарда рублей", — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

Еще на 16,4 миллиарда рублей военные прокуроры заявили 33 иска в суды, 19 из них уже удовлетворены на сумму 8,5 миллиарда рублей. По материалам военной прокуратуры расследуется 153 уголовных дела, возмещен ущерб в размере 2,1 миллиарда рублей.

Как следует из доклада, удалось улучшить ситуацию с размещением государственных заказов на разработку, поставку, ремонт и модернизацию вооружения и военной техники для нужд Вооруженных сил на предприятиях оборонного комплекса. Вместе с тем проблемы в поддержании ВВТ в боеготовности, возникшие в связи с "несвоевременным и некачественным исполнением работ предприятиями ОПК, нарушениями в деятельности представителей государственного заказчика на этапах размещения и реализации государственных контрактов, оказывали негативное влияние на боевую готовность и боеспособность воинских частей".

В качестве примера приводится ситуация по государственному контракту между Минобороны России и АО "Центр судоремонта "Звездочка", которому надлежало выполнить доковый ремонт и восстановление технической готовности корабельной аппаратуры крейсера "Маршал Устинов".

"При этом восстановление работоспособности систем выполнено на старой элементной базе (оборудование поставлено ОАО "Завод "Электроприбор" и ЗАО "СОЮЗ-М", не имеющими собственных производственных мощностей). На всех поставленных блоках и приборах были следы механического удаления оригинальных заводских номеров и нанесена новая нумерация, отличная от применяемой на предприятиях-изготовителях. Срок службы электрорадиоэлементов многократно превышен. Возросшая стоимость восстановительных работ (почти на 500 миллионов рублей) и поставка продукции ненадлежащего качества привели к срыву выполнения госзаказа (по результатам проверки возбуждено уголовное дело, ведется следствие)", — говорится в докладе.