В Энгельсе проверят законность содержания дома львицы, покусавшей школьника

САРАТОВ, 25 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура Саратовской области начала проверку по факту нападения львицы на 15-летнего мальчика в городе Энгельс, сообщило во вторник надзорное ведомство.

Ранее главк МВД по области сообщил, что в Энгельсе лев набросился на 15-летнего мальчика, подростка госпитализировали с укусами. По данным минздрава области, ребенок отделался царапинами. Ранее в главке МВД говорили, что полиция в октябре 2016 года проверяла обращения жителей Энгельса о прогулках мужчины с львенком на поводке. Местные СМИ пишут, что именно этот львенок якобы причастен к нападению на подростка.

"Прокуратурой области организована проверка по факту госпитализации несовершеннолетнего с травмами, полученными в результате нападения льва … В ходе проверки будут выясняться обстоятельства происшествия, законность приобретения животного и содержания его в домашних условиях", — говорится в сообщении.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, уточнили в прокуратуре.